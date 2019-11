Secretário diz que ações do governo estão disponíveis em site do Aliança

Equipe BR Político

O secretário nacional do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Sérgio Queiroz, afirmou durante o 8º Fórum de Empresas e Direitos Humanos das Nações Unidas que os esforços do governo federal junto ao setor privado para prevenir novos desastres como os de Brumadinho e Mariana estão disponíveis no site do partido Aliança pelo Brasil, lançado há uma semana pelo presidente Jair Bolsonaro. O evento da ONU ocorreu entre segunda-feira, 25, e quarta-feira, 27, quando o secretário fez a afirmação.

“Não é mais permitido construir esse tipo de barragem no Brasil. Acho que esta é uma resposta forte do nosso governo. Mas tenho algo mais a dizer: todos os esforços do governo brasileiro junto ao setor privado (…) os resultados destas ações podem ser acessados pelo site: ‘www.aliançapelobrasil.org'”, disse o secretário ao vincular ações referentes ao governo com o partido político ainda sem registro oficial.

Não há registro, no entanto, do site mencionado por Queiroz. No site oficial do partido, www.aliancapelobrasil.com.br, também não há menção a Brumadinho ou a Mariana. A página somente apresenta o estatuto do partido e dá instruções para que interessados possam apoiar a criação da sigla.