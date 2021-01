Secretário diz que Inep vai aceitar adiamento do Enem em Manaus

Marcelo de Moraes

O secretário municipal de Educação de Manaus, Pauderney Avelino, disse ao BRPolítico, nesta sexta-feira, 15, que conversou com a direção do Inep para garantir o adiamento das provas do Enem na cidade. Segundo ele, o pedido de adiamento será aceito.

Manaus vive uma crise por causa da explosão de casos de covid na cidade. Os hospitais da capital amazonense estão sobrecarregados e vivem o drama da falta de oxigênio para atender os pacientes. Vários morreram asfixiados.

Diante dessa situação, as autoridades de Manaus decidiram que não havia condições de realização das provas. Mas o governo federal manteve a prova em todo o País e anunciou que recorreria da medida de Manaus. Pauderney, porém, contou que recebeu a sinalização da diretoria do Inep que o adiamento de Manaus vai ser aceito.

“As provas deverão ser feitas nos dias 23 e 24 de fevereiro, data em que será aplicada em todo o País para os estudantes que contraíram Covid e outros problemas de saúde”, disse o secretário ao BRP.