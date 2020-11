Secretário do Espírito Santo é eleito presidente do Consed

O Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) elegeu na terça-feira, 10, sua nova diretoria para o biênio 2021-2022. O secretário de Educação do Espírito Santo, Vitor de Angelo, foi eleito presidente da entidade e vai suceder a atual presidente, a secretária de Educação do Mato Grosso do Sul, Cecilia Motta, cujo mandato se encerra em fevereiro de 2021.

Para seu plano de gestão, Angelo cita o fortalecimento das frentes de trabalho do Consed e da Agenda da Aprendizagem, desenvolvida em conjunto com a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime) e parceiros da sociedade civil. “Daremos ainda uma atenção especial ao Sistema Nacional de Educação, à colaboração com os municípios e a União, e queremos nos aproximar mais das universidades, por meio da Andifes (Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições de Ensino Superior)”. Angelo também propôs a criação de uma frente de trabalho especial para tratar o pós-pandemia.

Além do presidente, foram eleitos na reunião extraordinária desta terça os vice-presidentes das regiões. Cecilia Motta passará a ser a primeira vice-presidente, pela região Centro-Oeste. O secretário do Rio Grande do Norte, Getúlio Ferreira, será o segundo vice, pela região Nordeste. A secretária de Roraima, Leila Perussolo, foi eleita pela região Norte e será a terceira vice. O quarto vice será o secretário Natalino Uggioni, de Santa Catarina. Já o secretário do Rio de Janeiro, Comte Bittencourt, foi escolhido pelo fórum para ser o quinto vice-presidente, pela região Sudeste.

Na presidência do Conselho Fiscal, continuará o secretário de Educação de Sergipe, Josué Modesto. Ao seu lado, estarão os secretários de Rondônia, Suamy Vivecananda; da Bahia, Jerônimo Rodrigues; de Goiás, Fátima Gavioli; de Alagoas, Fábio Guedes; e do Piauí, Ellen Gera. A posse vai ocorrer em fevereiro do próximo ano.