Secretário do MEC é sócio de dono de site lançado por Olavo

Equipe BR Político

O secretário de Alfabetização do Ministério da Educação é sócio do dono do site Brasil sem Medo, lançado na quinta-feira, 5, pelo polemista Olavo de Carvalho e anunciado como o “maior jornal conservador da internet brasileira”. Carlos Francisco Nadalim é o único remanescente das indicações de Olavo no MEC, informa o Estadão.

Na página há a informação de que o Brasil sem Medo é de propriedade de Arno Alcântara Júnior, sócio de Nadalim desde 2014 na empresa Alcântara e Nadalim Cursos On-Line LTDA. À repórter Isabela Palhares, Alcântara confirmou ser dono do site e sócio do secretário, mas disse que Nadalim não participa da administração do Brasil sem Medo.

O jornal deverá reunir expoentes da direita bolsonarista hoje dispersos em páginas, sites, blogs e perfis nas redes sociais. Também vem na esteira de outro aparelhamento: o de cargos públicos na área cultura, deslocada para o Ministério do Turismo, por pupilos do autoproclamado filósofo.