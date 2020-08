Secretário Municipal de Educação de SP está com covid-19

O secretário Municipal de Educação de São Paulo, Bruno Caetano, testou positivo para covid-19. A informação foi divulgada nesta quinta-feira, 13, pelo prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB).

“O secretário foi diagnosticado com a doença e está bem, me informou ontem. E o trabalho que ele desenvolve será desenvolvido dentro de casa e a secretária-adjunta está conosco respondendo pela pasta neste instante”, afirmou Covas, durante inauguração do Centro Educacional Unificado (CEU) Vila Alpina. “Ele está assintomático”, disse.

Além da confirmação de Caetano, o secretário municipal da Saúde, Edson Aparecido, também pode ter se contaminado com o novo coronavírus, segundo Covas. “Também desejo melhoras a ele. Está com suspeita de covid e aguardando resultado de exame”, afirmou o prefeito. “Edson Aparecido está assintomático e está em casa”, disse.

Segundo o prefeito, ambos os secretários “estão bem” e sem “necessidade de internação”. Recentemente, eles estiveram com o governador João Doria (PSDB), que foi diagnosticado com a doença na quarta.