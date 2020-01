Secretário parlamentar de Wilson Santiago é filmado levando propina à Câmara

Equipe BR Político

Um secretário parlamentar do gabinete do deputado federal Wilson Santiago (PTB/PB) foi filmado pela Polícia Federal recebendo R$ 50 mil em propina em gravação que faz parte da operação da PF “Pés de Barro”, que apura o pagamento de mais de R$ 1,2 milhão em propinas resultantes do superfaturamento das obras da Adutora Capivara, no sertão da Paraíba, informou o Blog do Fausto. O secretário Israel Nunes de Lima teria recebido o dinheiro no Aeroporto de Brasília e levado à Câmara em 7 de novembro de 2019.

De acordo com a investigação, o acerto teria sido feito entre George Ramalho, empresário da Construção, Empreendimentos e Comércio (Coenco), responsável pela construção do sistema adutor, e Evani Ramalho, secretária parlamentar de Wilson Santiago, na noite anterior. George Ramalho fechou delação premiada com a PF.

O deputado teve seu afastamento determinado em dezembro por despacho do ministro do Supremo Tribunal Federal Celso de Mello. Em 21 de dezembro, a PF havia realizado buscas nos gabinetes do deputado e do prefeito de Uiraúna (PB), João Bosco Nonato Fernandes (PSDB), em detrimento da operação.

Veja o vídeo: