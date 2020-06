Secretários de saúde lançam portal para divulgação de dados da covid-19

O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) lançou no domingo, 7, um painel com os dados da pandemia da covid-19 no Brasil. A criação do portal vem na esteira de uma série de mudanças feitas pelo Ministério da Saúde na divulgação de estatísticas referentes à pandemia do novo coronavírus no País.

De acordo com o conselho, os dados serão atualizados diariamente até às 18h. Em nota assinada pelo presidente do conselho, Alberto Beltrame, o Conass diz que atua pelo “mais alto interesse público, respeito à diversidade e pluralismo democrático”. O conselho reúne gestores dos 26 Estados e do Distrito Federal.

“O Conass pauta sua atuação pelo mais alto interesse público, respeito à diversidade e pluralismo democrático. Nosso valor maior é a vida. A defesa da saúde e da vida é nosso compromisso inabalável com os brasileiros. Tendo a democracia como princípio, o Conass busca incessantemente o consenso para o fortalecimento do sistema de saúde que todos desejamos. Um SUS capaz de acolher, proteger, promover, recuperar e salvar vidas de todos os brasileiros, com empatia, solidariedade e compaixão é o que queremos. A ciência, a verdade e a informação precisa e oportuna são fios condutores do processo orientador da tomada de decisão na gestão da saúde”, diz trecho da nota.