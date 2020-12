Secretários de Saúde querem que governo adquira todas as vacinas eficazes

O Conselho dos Secretários de Saúde do Brasil quer que o Ministério da Saúde não fique parado aguardando a vacina da Universidade de Oxford. Em uma nota divulgada neste sábado, 5, os secretários pedem que o governo federal adquira todas as vacinas contra a covid-19 que tenham sua eficácia comprovada. E que os brasileiros sejam imunizados o mais breve possível por meio de um plano nacional.

“O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS) reiteram a defesa da incorporação pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI) de todas as vacinas contra a Covid-19, com reconhecidas eficácia e segurança, especialmente as que já estão sendo testadas no Brasil, considerada, ainda, a necessidade de se alcançar a imunização de toda a população brasileira, com a máxima brevidade”, afirmam na carta, publicada no site do Conselho Nacional.

“A falta da coordenação nacional, a eventual adoção de diferentes cronogramas e grupos prioritários para vacinação nos diversos Estados são preocupantes, pois gerariam iniquidade entre os cidadãos das unidades da federação, além de dificultar ações nacionais de comunicação e a organização da farmacovigilância, que será fundamental com uma nova vacina”, destaca a nota.