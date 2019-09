Securitização da dívida dos Estados volta à pauta

Gustavo Zucchi

Voltou para a pauta da Câmara dos Deputados nesta semana o projeto que trata da securitização da dívida dos Estados. A proposta faz parte do conjunto de ideias de auxílio aos Estados e e permite que as dívidas a receber sejam transformadas em títulos oferecidos para investidores. Claro que o martelo se o texto será ou não votado só será batido na reunião do colégio de líderes, que acontece na terça-feira no início da tarde.

Para quem não lembra a proposta de securitização foi retirada da pauta em fevereiro, a pedido do governo. Na ocasião, não havia consenso entre as lideranças da Câmara, o que poderia afundar o projeto.