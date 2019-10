Securitização fica para próxima semana

Gustavo Zucchi

O projeto que trata da securitização da dívida dos Estados será deixado para a próxima semana na Câmara. Há um acordo sobre o texto, que voltou à pauta da Casa após ser retirada em fevereiro, justamente por não haver consenso. Quem avisou que conseguiu convencer os líderes da Câmara foi o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), que comunicou ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), sobre o acordo. Como o clima não é dos melhores entre as duas Casas por causa da cessão onerosa, será preciso ver se os deputados irão manter o acordado na próxima terça-feira, 8, após reunião do colégio de líderes.