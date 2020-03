Segunda brava para mercados asiático e europeu

Como ocorreu na semana passada, as Bolsas da Europa e da Ásia despencam nesta segunda-feira, 16. No mercado europeu, cujo continente é o novo epicentro da pandemia do coronavírus, os recuos estão próximos da faixa dos 10%. A Grécia registra as piores perdas com queda de 11,44%, seguida de França (-9,89), Bélgica (-9,12%) e Holanda (-8,53%). Com quedas profundas, mas um pouco menos acentuadas temos Itália (-7,94%), Espanha (-7,78%), Alemanha (-7,45%), Inglaterra (-6,77%), Portugal (-6,31%) e Suécia (-6,11%). O índice que mede os ativos de toda a Europa, o pan-europeu Stoxx 600, caiu para o menor nível desde novembro de 2012, após um recuo de 8,2%, na manhã desta segunda.

Nos Estados Unidos, uma das medidas anunciadas foi o corte na taxa de juros básica do país, para a faixa entre 0,25% e 0%. Outra, a compra de ativos de pelo menos US$ 500 bilhões em títulos do Tesouro e em pelo menos US$ 200 bilhões em hipotecas, informa o Estadão. Mais uma medida anunciada, agora, na manhã desta segunda, foi a redução da taxa básica de juros, em 0,50 ponto porcentual, por parte do Banco Central da Coreia do Sul.