Segunda-feira começa com Bolsas e petróleo em queda

A segunda-feira começou de modo preocupante para a Economia. As Bolsas da Ásia fecharam em queda em meio ao cenário de derrubada do preço do petróleo. O valor do barril pode cair até 30%, segundo o Estadão, devido a decisão da Arábia Saudita de reduzir os preços que cobra pelo commodity.

Assim, o Xangai Composite, principal índice acionário da China, fechou a 2ª em queda de 3,01%. O Japão teve queda de 5,07%, seguido pela Coreia do Sul (-4,19%), Hong Kong (-4,23%) e Taiwan (-3,04%). A Austrália registrou queda de 7,40%. As Bolsas europeias também registram queda na manhã desta segunda-feira, puxadas também pela epidemia do coronavírus.