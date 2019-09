Segunda tem caravana de 9 ministros na Amazônia

Equipe BR Político

Depois de receber nove governadores da Amazônia Legal em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro decidiu enviar nove ministros à região na próxima semana, que é a semana da Pátria, para discutir a crise ambiental com governadores da região: da Casa Civil, Onyx Lorenzoni; do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno; da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Oliveira; da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos; da Defesa, Fernando Azevedo; da Agricultura, Tereza Cristina; do Meio Ambiente, Ricardo Salles; da Mulher, Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves; de Minas e Energia (MME), Bento Albuquerque.

O encontro desta semana com os governadores do Norte e Maranhão foi convocado para debater as queimadas ilegais no bioma, mas pouco foi dito sobre o assunto. A prioridade de Bolsonaro foi criticar o volume de terras indígenas demarcadas no Brasil, com novos recados de que poderá legalizar o garimpo no País. Em setembro, também está previsto um encontro entre os presidentes dos países amazônicos para discutir as queimadas e formas de preservar as florestas. Na reunião, que ocorrerá em Leticia, na Colômbia, no próximo dia 6, o governo brasileiro também pretende incluir formas de facilitar a exploração das terras, informa o Broadcast Político.