Segundo governador, Pazuello falou que governo comprará toda produção do Butantan

O governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), afirmou que o ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, lhe garantiu que o governo federal vai adquirir toda a produção das vacinas Coronavac, feitas pelo Instituto Butantan. Até agora, porém, o ministério ainda não oficializou essa intenção, o que provocou reação irritada do instituto e do governo de São Paulo.

“Acabei de conversar com o ministro Eduardo Pazuello, que me garantiu que o Governo Federal fará a compra de toda produção de vacinas do Butantan até que todos os brasileiros sejam imunizados e que o Amazonas continuará contando com a atenção do Ministério enquanto for necessário”, escreveu Lima, nesta sexta-feira, 29, no Twitter.