Segundo turno em São Luís terá Braide contra Duarte Jr.

Definido os candidatos que estarão no segundo turno em São Luís, capital do Maranhão. Com 99,62% das urnas apuradas, o líder no pleito é Eduardo Braide (Podemos), com 37,77% dos votos. Em segundo está Duarte Jr.(Republicanos), que obteve 22,16% dos votos. Na terceira colocação ficou Neto Evangelista (DEM) com 16,26% do eleitorado.

O governador do Estado, Flávio Dino, se manifestou há pouco em suas redes sociais, declarando voto para o candidato do Republicanos. “No 2º turno de São Luís, temos a presença de Duarte Jr., que integrou minha equipe e se elegeu deputado estadual pelo PCdoB. Com convicção, votarei nele”, disse.