Segundo turno: Experiência é o principal trunfo nas capitais

Assim como parte dos prefeitos eleitos em primeiro turno, o grupo de 34 candidatos (5 mulheres e 29 homens) que disputam o segundo turno em 17 capitais é composto em sua maioria por nomes com experiência na política. Apenas três são estreantes em disputas eleitorais.

Entre as capitais, o Nordeste é a região que terá mais disputas para prefeitos no segundo turno, restando ainda sete das nove cidades indefinidas. Já o Sul é a região mais definida, faltando apenas a cidade de Porto Alegre. No Norte, cinco capitais ainda votam no segundo turno, no Sudeste, Rio, São Paulo e Vitória estão pendentes, e no Centro-Oeste, apenas Cuiabá.

Confira na arte abaixo o perfil de cada um dos candidatos que concorrem em segundo turno no próximo dia 29 de novembro.