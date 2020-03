Segurança de Bolsonaro está internado para tratamento de covid-19

Um funcionário do GSI que atua na segurança do presidente Jair Bolsonaro foi internado na quarta, 23, após contrair o novo coronavírus, informa o Estadão a partir de informação confirmada à reportagem pela mãe de Ari Celso Rocha Lima de Barros, de 39 anos. Ele foi diagnosticado no dia 18 e, a partir daí, ficou isolado em casa.

Como você leu aqui no BRP, o chefe de Ari, o general Augusto Heleno, também foi diagnosticado com a doença no dia 18, mas ontem furou a quarentena, se colocando ao lado de colegas da pasta. A recomendação do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde é para que a quarentena seja de 14 dias.