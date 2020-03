Sem Aliança e expurgados no PSL, bolsonaristas podem ‘sumir’ na Câmara

A constatação feita por Jair Bolsonaro que o Aliança Pelo Brasil não deverá ser oficializado em 2020 vai deixar em situação difícil os integrantes de sua bancada da Câmara dos Deputados. Sem a criação do Aliança, o grupo segue filiado ao PSL para não perder o mandato por infidelidade partidária. Só que a suspensão que foi aplicada ao grupo pela Executiva Nacional do PSL fez com que o deputado Eduardo Bolsonaro (SP) perdesse a liderança da bancada. A deputada Joice Hasselmann (SP) o substituiu na liderança e não vai indicar nenhum desses parlamentares para comissões importantes da Câmara.

Sem poder usar a vitrine do novo partido e expurgados dentro do PSL, a bancada bolsonarista corre risco real de sumir dentro do Congresso. Até o ano passado, ocuparam espaços nobres. Eduardo presidiu à Comissão de Relações Exteriores, por exemplo. Já a deputada Bia Kicis (DF) era a vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Agora, os não bolsonaristas terão prioridade dentro do partido.