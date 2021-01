Sem apoio, Simonte anuncia candidatura avulsa no Senado

Na disputa pela presidência do Senado, a senadora Simone Tebet (MDB-MS) vai lançar candidatura avulsa, sem apoio formal do seu partido, na disputa. O anúncio vai ser feito nesta tarde de quinta, 28, às 16h. O líder do MDB na Casa, Eduardo Braga (AM), afirmou ontem que a bancada do partido seria liberada para votar livremente na eleição do dia 1 de fevereiro.

Simone não obteve apoio suficiente dentro do bloco em torno do MDB para levar sua candidatura adiante. Seu adversário, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), está em posição mais vantajosa. Caso embarque na candidatura de Pacheco, o MDB deve levar a vice-presidência do Senado e a manutenção da segunda secretaria, hoje sob o comando do senador Eduardo Gomes (MDB-TO).

A pedido de Davi Alcolumbre, Braga terá mais uma reunião nesta tarde com o atual presidente da Casa.