Sem Bolsonaro, Davos terá Greta e Trump

Começa nesta segunda-feira, 20, em Davos, na Suíça, a 50ª edição do Fórum Econômico Mundial. O encontro que reúne a elite política e financeira do mundo deve dominar os noticiários da semana. Alguns dos principais personagens políticos do globo estarão por lá. Dentre eles, a ativista sueca Greta Thunberg e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Como a pauta ambiental será um dos principais assuntos debatidos na edição deste ano, a presença da dupla Greta-Trump numa mesma cidade deve criar faíscas.

Como você tem acompanhado no BRP, neste ano, o presidente Jair Bolsonaro não participará do evento. A “missão” brasileira em Davos será chefiada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Também fazem parte da comitiva o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, o presidente do BNDES, Gustavo Montezano, o presidente da Eletrobrás, Wilson Ferreira Júnior e o secretário Especial de Comércio Exterior do Ministério da Economia, Marcos Troyjo.

Dois possíveis concorrentes ao Planalto em 2022 também estão em Davos. O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), e o apresentador Luciano Huck vão palestrar na quinta-feira, 23, o primeiro sobre cidades do futuro e o último sobre a ebulição das ruas da América Latina.