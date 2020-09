‘Sem desindexação não haverá recurso para o Renda Brasil’, diz líder do governo

O líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros (PP-PR), afirmou nesta terça-feira, 17, que o Renda Brasil só vem se houver desindexação de recursos. Dois dias depois do “cartão vermelho” dado pelo presidente Jair Bolsonaro ao programa após o secretário da Fazenda, Waldery Rodrigues, falar em desvincular aposentadorias e pensões do reajuste do salário mínimo para bancar o programa social, o Renda Brasil voltou a ser mencionado e vinculado a uma ideia de desindexação, agora pelo parlamentar que represenda o governo na Câmara. Barros defendeu, no entanto, que a discussão deva ser tocada pelo Congresso na discussão de onde aplicar recursos que serão “descarimbados”.

“Se não houver a desindexação, não haverá recurso para o Renda Brasil. O governo vai entregar as suas contribuições finais para que o Congresso tome a sua decisão se vai ou não avançar nessas questões. Se não tem uma coisa não tem outra”, disse o deputado em live da Necton Investimentos. Na quarta, o relator do Orçamento, senador Márcio Bittar (MDB-AC), afirmou que foi autorizado por Bolsonaro a incluir no orçamento a criação de um novo benefício social, mas que não sabia ainda de onde viria o recurso.

Questionado sobre a fonte de recursos para um eventual Renda Brasil, Barros afirmou que nenhum setor perderá recursos para bancar o programa. “O que crescer na arrecadação, esses recursos serão descarimbados, ou seja, o Congresso Nacional decidirá onde alocá-los livremente. Nenhum setor vai perder orçamento para patrocinar o Renda Brasil. A desindexação e desvinculação permitirão que o Congresso livremente aplique os recursos que houverem de crescimento do orçamento de forma mais prioritária para a sociedade”, disse.

Desoneração da folha

O deputado fez discurso similar para justificar a defesa da criação de uma nova CPMF: “Se não criarmos um um novo tributo, não teremos a desoneração da folha. Não estamos aumentando a carga tributária, estamos substituindo o que é arrecadado hoje.” O ponto opõe os defensores da proposta de reforma tributária que tramita na Câmara, a PEC 45, e o ministro da Economia, Paulo Guedes. Nesta quinta, o relator da PEC 45, deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) afirmou não acreditar que haverá consenso em torno de uma proposta.