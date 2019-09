‘Sem espaço’ para mais verba aos ministérios em 2019

Equipe BR Político

O secretário do Tesouro, Mansueto Almeida, afirmou nesta quinta-feira, 29, que o governo tem tentado liberar recursos para os ministérios que estão com pouca verba. “Todos os ministérios dizem que o dinheiro vai acabar antes de sábado. Esperamos ter algum ganho fiscal nos próximos meses para conseguirmos liberar parte do Orçamento”, disse, segundo o Broadcast Político. Apesar de estar ciente das demandas, o secretário afirma que, neste ano, não há espaço para mais investimentos por parte do governo federal.

Em 2020, o cenário também será de controle de gastos: de acordo com Mansueto, o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2020, que será apresentado pelo governo amanhã, trará uma nova previsão de queda no investimento do Planalto. “Se a sociedade e o Congresso quiserem um espaço maior para investimento em 2020, a discussão é sobre quais medidas terão que ser adotadas. Para este ano, não tem mais espaço”, afirmou.

