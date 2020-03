Sem Guedes, economistas criam rede de monitoramento

Alguns dos principais nomes da macroeconomia brasileira, de diferentes correntes de pensamento econômico, criaram nos últimos dias uma rede de troca de informações, modelos e sugestões sobre como o Brasil deveria lidar com a crise econômica cujas dimensões ainda não conseguem mensurar.

O grupo tem conversado remotamente, de viva voz e por troca de mensagens, trocado estudos, artigos e modelos. Eles têm contato com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que tem se aconselhado com alguns expoentes de governos anteriores sobre medidas mais delicadas que o BC já tomou e ainda estuda no manejo da crise.

Existe temor nesse grupo quanto aos efeitos de médio e longo prazo caso o BC decida baixar ainda mais a taxa básica de juros neste momento.

Também não existe consenso quanto ao afrouxamento do teto de gastos e a respeito de qual deveria ser o vetor do investimento do Estado neste momento, sobretudo no colchão social que precisará ser feito.

Um fato chama a atenção desses economistas: Paulo Guedes não está buscando ouvir ninguém para fora da própria equipe. Anos de distanciamento implodiram as pontes entre Guedes e economistas que fizeram o Plano Real, ou que atuam em instituições acadêmicas do Brasil, ou que escrevem nos principais veículos de imprensa ou apoiaram outros candidatos nos últimos anos.