Lira promete enviar amanhã reforma administrativa à CCJ

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), prometeu nesta segunda-feira, 8, que vai enviar amanhã à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa a reforma administrativa. O parlamentar, no entanto, não indicou qual texto será submetido ao colegiado. Durante a campanha pela presidência da Câmara, Lira apontou a retomada dos debates sobre o tema entre suas prioridades.

No ano passado, o governo enviou uma versão da matéria ao Congresso, a PEC 32/20, que já tem o relatório feito pelo deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) pronto. A proposta altera 27 trechos da Constituição e introduz 87 novos, sendo quatro artigos inteiros. As principais medidas tratam da contratação, da remuneração e do desligamento de pessoal, válidas somente para quem ingressar no setor público após a aprovação das mudanças.

A aprovação da reforma administrativa foi colocada como segunda mais importante na lista de prioridades do governo enviada, na semana passada, aos novos presidentes da Câmara e do Senado.

“Estarei encaminhando amanhã para a CCJ a reforma administrativa como o primeiro pontapé para a discussão dessa matéria. Estou me comprometendo a fazer a discussão e levar para o plenário”, escreveu Lira no Twitter.