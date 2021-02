Sem indicar valor, Bolsonaro diz que auxílio pode voltar a ser pago em março

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira, 11, que o auxílio emergencial deve voltar a ser pago a partir de março. A declaração foi feita em conversa com jornalistas, após entrega de títulos rurais em Alcântara (MA). O chefe do Executivo não indicou qual será o valor do benefício.

“Está quase certo, ainda não sabemos o valor. Com toda a certeza, a partir… com toda a certeza, pode não ser, a partir de março. Três a quatro meses, está sendo acertado com o Executivo e o Parlamento também porque temos que ter responsabilidade fiscal”, declarou.

Mais cedo, durante o evento no Centro de Lançamento de Alcântara, Bolsonaro disse que o benefício “não pode ser eterno”, pois isso causa um “endividamento muito grande”.

Como você leu no BRP, há cerca de 20 projetos de socorro à população sem renda em análise na Câmara dos Deputados. A maior parte delas diz respeito à extensão do auxílio emergencial. Outras iniciativas defendem a criação de um novo programa de renda mínima.