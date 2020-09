Sem máscara, Bolsonaro comemora Revolução Farroupilha

O presidente Jair Bolsonaro aproveitou o domingo para, sem máscara, encontrar apoiadores que comemoravam a Revolução Farroupilha em Brasília. O presidente esteve no trecho norte do Eixão do Lazer, onde gaúchos faziam churrasco em comemoração a data. Sem máscara, Bolsonaro provocou aglomerações, comeu churrasco e tirou registrou o momento com eleitores em suas redes sociais. Todos sem utilizar o equipamento de proteção, que tem uso obrigatório em todo o Distrito Federal.

– Com a gauchada no Piquete do Eixão em Brasília. pic.twitter.com/40tJEYmP6F — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) September 20, 2020