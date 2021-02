O prefeito do Rio, Eduardo Paes, anunciou nesta segunda-feira que terá de interromper a vacinação no Rio na quarta-feira porque ainda não chegaram as novas doses para prosseguir com a imunização.

“Recebi a notícia de que não chegaram novas doses. Teremos que interromper amanhã nossa campanha. Hoje vacinamos pessoas de 84 anos e amanhã de 83. Estamos prontos e já vacinamos 244.852 pessoas. Só precisamos que a vacina chegue. Nova leva deve chegar do Butantã na próxima semana”, disse o prefeito.