Sem quebrar sigilo, PF pede arquivamento de inquérito sobre Flávio Bolsonaro

Sem pedir a quebra de sigilo do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos/RJ), a Polícia Federal pediu o arquivamento do inquérito eleitoral que investigava se o filho mais velho do presidente Jair Bolsonaro cometeu os crimes de lavagem de dinheiro e falsidade ideológica eleitoral ao declarar seus bens nas eleições de 2014, 2016 e 2018. O inquérito foi encerrado com pedido de arquivamento e enviado para o Judiciário em março, segundo O Globo.

A investigação estava sendo feita pelo delegado Erick Blatt da PF do Rio e ocorreu durante a gestão do ex-diretor-geral da PF Maurício Valeixo. Em fevereiro, o jornal Folha de São Paulo antecipou que a PF iria concluir o caso porque não tinham sido encontrados indícios dos crimes na investigação, mesmo sem a quebra do sigilo do senador.

Um outro inquérito, esse que apura eventual falso testemunho no depoimento do porteiro nas investigações sobre a morte da vereadora Marielle Franco está sendo relatado e deve ser concluído nos próximos dias. A tendência é que ele não seja indiciado.