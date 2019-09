Sem quórum, Congresso adia votação da LDO

Equipe BR Político

Nem mesmo juntando deputados e senadores foi possível chegar ao quórum necessário para votar nesta quarta-feira, 21, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2020 e nem os vetos do presidente Jair Bolsonaro que estavam na pauta da sessão conjunta. O assunto volta a ser debatido na próxima terça-feira, 27. Antes da LDO, os deputados e senadores precisam analisar 14 vetos do presidente Bolsonaro que trancam a pauta, entre eles, as mudanças feitas na reforma administrativa, o despacho gratuito de bagagens aéreas, a lista tríplice para o comando das agências reguladoras e a punição para quem divulga notícias falsas com propósito eleitoral, de acordo com o Broadcast Político.

