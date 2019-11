Sem redução da desigualdade, país não vai crescer, reitera Arminio

Equipe BR Político

O ex-presidente do Banco Central Arminio Fraga reiterou na quinta, 21, suas críticas à tese econômica liberal ortodoxa de que o bolo precisa crescer para depois ser repartido entre a população. “Discordo radicalmente de uma linha de pensamento mais antiga, que é fazer o bolo crescer para depois distribuir. O bolo não vai crescer, a situação do país é precária e altamente instável. Essas coisas (redução da desigualdade) têm de acontecer em paralelo com outras mudanças”, afirmou ele em evento na Faculdade de Economia da USP.

Para chegar lá, ele propõe receita amarga aos donos de capital, como tributação de dividendos e aumento de cobrança sobre heranças e doações. Também defende a revisão das deduções de impostos de renda com gastos de saúde e educação e, especialmente, reforma na carreira do funcionalismo.