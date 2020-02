Sem resultado no caucus democrata em Iowa

Equipe BR Político

Uma confusão na contagem dos votos do caucus do Partido Democrata em Iowa, que abre a temporada de primárias do partido para a escolha do oponente do republicano Donald Trump, faz com que até agora não haja um vencedor da disputa anunciado oficialmente.

Fontes do partido desmobilizaram as campanhas durante a madrugada e informaram que os resultados só seriam conhecidos mais tarde nesta terça-feira. Não há uma explicação oficial para o atraso da apuração, mas havia muita incerteza quanto a qual dos pré-candidatos sairia em vantagem em Iowa diante das primeiras pesquisas.

Os responsáveis pela apuração apontaram “inconsistência” nos resultados e promoveriam checagens com cédulas de papel, mas descartavam a possibilidade de fraude ou de anulação do caucus.

O caucus resultará na indicação de 41 delegados para a convenção democrata, mas costuma ser carregado de importância pelo fato de que, geralmente, quem sai vencedor nesta preliminar acaba levando a disputa.