Semeghini deixa o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações

O secretário-executivo do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), Julio Semeghini, vai deixar a pasta. O comunicado foi feito por meio de um vídeo divulgado nas redes sociais da Pasta. Seu lugar será ocupado pelo major-brigadeiro Leônidas de Araújo Medeiros Jr, que era o subcomandante da Escola Superior de Guerra (ESG).

Ex-deputado federal pelo PSDB em São Paulo entre 1999 e 2015, Semeghini havia assumido o cargo no início do governo Jair Bolsonaro. Ele disse que vai trabalhar na iniciativa privada, após cumprir o período de quarentena.

O ex-número 2 do MCTI tem boa relação no mercado de Tecnologia da Informação e Comunicação e telecom. Foi autor da Lei das Antenas, quando era deputado federal, já no governo Bolsonaro, foi um dos articuladores para a publicação da regulamentação da proposta, com a previsão do “direito positivo”.