Senado absolve Trump em processo de impeachment

Equipe BR Político

O Senado americano votou por absolver o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, das acusações de abuso de poder e obstrução do Congresso que embasavam um pedido de impeachment contra ele nesta quarta-feira, 5. Com isso, a casa coloca um ponto final no processo que pedia a remoção do presidente americano do cargo.

O resultado fortalece o presidente, que está em campanha pela reeleição no pleito que ocorre em novembro. Segundo a acusação dos democratas, ele teria usado os privilégios do cargo para pressionar o governo da Ucrânia a investigar o democrata Joe Biden, um dos principais rivais na disputa caso seja escolhido como candidato de seu partido.

O primeiro artigo do pedido, que acusava-o de abuso de poder, foi rejeitado por 48 votos a 52, e o segundo, de obstrução do Congresso, por 47 a 53 votos. O senador republicano Mitt Romney, do Estado de Utah, foi o único integrante do partido do presidente a romper com os Republicanos, votando para remover Trump da presidência do país.