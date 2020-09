Senado adia instalação da Comissão Mista de Orçamento

A instalação da Comissão Mista de Orçamento (CMO), que estava prevista para esta terça-feira, 29, foi adiada pelo Senado para a próxima terça, 6, às 9h. Na ocasião, deve ser eleito o presidente da comissão, que deverá ser um deputado, seguindo a regra de alternância para ocupação do cargo entre Câmara e Senado. A comissão é a responsável por analisar e votar as leis orçamentárias do ano que vem.

“Vamos instalar CMO na semana que vem e tentaremos entendimento”, afirmou nesta manhã o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP).

A instalação, portanto, é necessária para dar procedimento a pautas fundamentais, como a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021 e o Orçamento Geral da União de 2021, que deverão ser modificados para custearem o Renda Cidadã, que substituirá o Bolsa Família e o auxílio emergencial.