Senado adia votação da PEC do Orçamento de Guerra

A votação no Senado da PEC do Orçamento de Guerra foi adiada para a próxima segunda-feira, 13. A previsão era de que a pauta fosse votada ainda nesta semana. A mudança de data foi decidida nesta segunda-feira, 6, após reunião de líderes partidários, que ainda não têm consenso sobre o texto que deve ir a plenário.

O texto cria uma espécie de orçamento paralelo para segregar as despesas emergenciais que serão feitas para o enfrentamento da covid-19 no Brasil. O Ministério da Economia defende a aprovação da PEC para livrar o governo de amarras que travam o pagamento do auxílio de R$ 600 a trabalhadores informais.