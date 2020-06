Senado adia votação de projeto sobre fake news

Para tentar produzir um consenso, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, decidiu adiar para a próxima semana a votação do projeto que trata sobre fake news. Existem muitas dúvidas sobre o tipo de limite que as postagens nas redes sociais poderão receber no projeto sem se tornarem censura e, ao mesmo tempo, conseguindo frear a divulgação de postagens falsas.

“Em acordo com o autor, senador Alessandro Vieira, o relator Angelo Coronel, e os líderes partidários do Senado, determinei o adiamento para a próxima semana da análise do PL 2630/2020, que trata sobre fake news. A matéria estava prevista para a sessão desta terça-feira”, disse Davi.

“Além de garantir a contribuição de todos os senadores na construção do texto, o PL 2630/2020 deve assegurar que as pessoas possam continuar se manifestando livremente como como já garante nossa Constituição, mas ao mesmo tempo protegê-las de crimes virtuais”, acrescentou.