Senado americano absolve Trump de impeachment

O Senado americano não aprovou o segundo pedido de impeachment sofrido pelo ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump. Ele era acusado de ter insuflado seus apoiadores a invadirem o Capitólio, no dia 6 de janeiro, em protesto contra o resultado da eleição presidencial, na qual foi derrotado por Joe Biden. Sem qualquer evidência concreta, Trump afirmou que as eleições foram fraudadas. Na invasão do Capitólio, cinco pessoas morreram.

Na votação deste sábado, 57 senadores votaram a favor do impeachment e 43 foram contrários. Para aprovar, eram necessários 67 votos. Mesmo assim, sete senadores republicanos, correligionários de Trump, apoiaram seu impeachment. Com o resultado, Trump não perderá seus direitos políticos e poderá ter a chance de se candidatar nas próximas eleições.