Senado aprova auxílio de R$ 600 para trabalhadores informais

O Senado aprovou por unanimidade, durante sessão por videoconferência, na tarde desta segunda-feira, 30, o projeto que prevê o pagamento de auxílio de R$ 600 reais para trabalhadores informais.

A medida é uma resposta do Congresso ao avanço do novo coronavírus no Brasil. O projeto segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Segundo o projeto, enquanto durar a epidemia, o Poder Executivo poderá prorrogar o pagamento do auxílio.

No texto final, o relator, senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE), acrescentou ainda os trabalhadores intermitentes inativos como elegíveis para conseguir o benefício.

Pelo Twitter, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), pediu a “sanção imediata” do projeto por parte do Executivo. “Em nome dos brasileiros que passam dificuldades financeiras neste momento de pandemia da covid-19, solicito ao presidente da República a sanção imediata do projeto de lei, que garante auxílio de R$600 aos trabalhadores autônomos”, escreveu.