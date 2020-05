Senado aprova convocação de Weintraub

O ministro da Educação, Abraham Weintraub, terá de se explicar no Senado as declarações que deu durante a reunião ministerial do dia 22 de abril. Os senadores aprovaram há pouco a convocação do atual titular do MEC para ser inquerido no plenário, mas ainda sem data definida.

Na gravação, Weintraub aparece fazendo o típico discurso anti-establishment popular com as redes sociais. Em certo momento, reclamando do “cancro de corrupção” que é Brasília, fala em “prender os vagabundos”. “Começando pelo STF”, afirmou o ministro. A autora do requerimento aprovado foi a senadora Rose de Freitas (Podemos-ES).