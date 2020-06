O Senado aprovou há pouco a PEC que trata do adiamento das eleições municipais deste ano. As datas que ficaram definidas para os dois turnos do pleito são 15 e 29 de novembro. Todos os prazos eleitorais serão adiados em 42 dias, segundo a proposta do relator Weverton Rocha (PDT-MA). A proposta ainda terá de ser votada em segundo turno no Senado antes de ir para a Câmara dos Deputados. Lá, a resistência ao tema é maior e portanto tem maior dificuldade em ser aprovada.