Por 64 votos a 7, o Senado aprovou em segundo turno a PEC que adia as eleições municipais para os dias 15 e 29 de novembro (em caso de cidades que tenham necessidade de segundo turno). O verdadeiro desafio da proposta será agora. Na Câmara, lideranças do Centrão torcem o nariz para a possibilidade de mudar a data do pleito. Já é esperado que o texto enfrente uma resistência maior para ser aprovado e possivelmente sofra modificações.