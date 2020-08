Senado aprova Fundeb permanente

Na noite desta terça-feira, 25, o Senado aprovou, por unanimidade, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que altera regras e torna permanente o Fundeb. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), vai promulgar a emenda na manhã de quarta, em uma sessão do Congresso marcada para as 11h.

O relator do Fundeb no Senado, Flávio Arns (Rede-PR) disse que o consenso demonstrado pelas votações no Congresso é uma “vitória da sociedade”. Ele lembrou que o fundo é uma “política de Estado, e não de governo”.

A PEC prevê, entre outros coisas, a ampliação gradual da participação da União no Fundeb, de forma a chegar a 23% a partir de 2026. Atualmente, essa complementação financeira do governo federal está em 10%. O placar no Senado foi de 79 votos a 0, nos dois turnos.