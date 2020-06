Senado aprova marco legal do saneamento

O Senado aprovou por 65 votos a 13 o marco legal do saneamento. Sem alterações no texto, a proposta irá para sanção presidencial de Jair Bolsonaro. O texto é considerado uma das ferramentas de recuperação econômica pós-coronavírus e foi votado na Câmara dos Deputados no final do ano passado.

O principal ponto polêmico, segundo o Estadão, é a formação de blocos regionais, com várias cidades de um Estado, para as concessões. Isso evitaria que empresas privadas não se interessassem por cidades menores. A responsabilidade de formação dos blocos será de cada Estado. Mas, se não forem feitos em até 12 meses, essa tarefa caberá à União.