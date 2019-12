Senado aprova MP do Coaf

Marcelo de Moraes

No último dia para impedir que a proposta perdesse sua validade, o Senado aprovou por 51 votos contra 15 à medida provisória que reorganiza o Coaf e o transforma em Unidade de Inteligência Financeira (UIF). Com a aprovação da MP, o antigo Coaf deixa a jurisdição do Ministério da Economia e passa para a jurisdição do Banco Central.

Desde o início do ano, o Coaf tem pulado de um lado para o outro. Originalmente, o governo colocou o órgão no Ministério da Justiça, atendendo o desejo do ministro Sérgio Moro. O Congresso, no ensino, derrubou a medida, colocando o Coaf no Ministério da Economia, com Paulo Guedes. Para minimizar a mudança, o governo decidiu reestruturar o organismo passando para o BC.