Senado aprova MP que reorganiza governo

Equipe BR Político

Mais uma vez na bacia das almas o Senado aprova uma MP no limite de que ela caduque. Desta vez, os senadores aprovaram um dia antes da perder a validade a medida provisória que trata da estrutura administrativa do governo. Dentre as mudanças, estão a transferência do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) para a Casa Civil. Nem tudo foi vitória para o governo, entretanto. Foi derrubado o artigo que colocava a política de imigração laboral sob o guarda-chuva do Ministério da Justiça e Segurança Pública.