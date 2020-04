Senado aprova PEC do Orçamento de Guerra em segundo turno

O Senado aprovou a PEC do Orçamento de Guerra em segundo turno nesta sexta-feira, 17. Agora, a proposta volta à Câmara, onde os deputados irão analisar as mudanças feitas pelos senadores. A PEC permite que os gastos com o combate à pandemia do coronavírus não impactem o Orçamento regular e é pleiteada pelo governo federal. Ela facilita, por exemplo, as contratações e compras do governo durante a crise.

Apesar do movimento de alguns líderes na Casa pelo adiamento da votação, no início da manhã, por causa de indisposições com o presidente Jair Bolsonaro, que voltou a atacar o Congresso na noite da quinta, a pauta prosseguiu. Entre as mudanças feitas no Senado está a limitação do poder de fogo dado ao Banco Central para comprar dívidas de empresas durante a crise e a exclusão da criação de um comitê de crise para dar aval às decisões do governo federal na pandemia, deixando as decisões da crise só com o Executivo.