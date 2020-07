Senado aprova renegociação de dívidas para micro e pequenas empresas

O Senado aprovou um projeto que permite que micro e pequenas empresas inseridas no Simples Nacional renegociem e parcelem dívidas com o governo federal na noite da terça-feira, 14. O projeto de Lei Complementar PLP 9/2020 tem o objetivo de ajudar pequenos empreendimentos afetados pela pandemia de covid-19. O texto foi aprovado sem mudança sem votos contrários tanto na Câmara, como no Senado e vai a sanção presidencial.

O projeto permite que as micro e pequenas empresas sob o regime do Simples tenham acesso aos benefícios da Lei do Contribuinte Legal, que prevê descontos de até 70% sobre multas, juros e encargos e prazo de até 145 meses para pagamento do débito. O projeto também estende o prazo de adesão ao Simples para novas empresas em 2020 para 180 dias a contar da data de abertura de cada empresa.