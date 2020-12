Senado aprova texto-base da Lei do Gás

O Senado aprovou no início da noite desta quinta-feira, 10, o texto-base da nova Lei do Gás. O texto, entretanto, terá de voltar para a Câmara. Mudanças no projeto forçam que os deputados apreciem novamente o PL. Dentre as principais, está a inclusão de usinas termoelétricas inflexíveis (que geram energia o tempo todo) na proposta, que ainda será votado um destaque do Cidadania para tentar retirar esta parte da proposta.

A ideia da nova Lei do Gás é aumentar o número de empresas que atuam no setor e romper o monopólio da Petrobrás. A previsão é com isso seja reduzido o preço do produto para os consumidores. Na votação, o líder do governo na Casa, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), disse que o governo defenderá o texto votado pelos deputados e não o alterado pelo relator, Eduardo Braga (MDB-AM).