Senado cancela recesso

O Senado decidiu cancelar o recesso parlamentar de julho e continuar as atividades parlamentares. Em reunião do colégio de líderes, os senadores avaliaram que a manutenção dos trabalhos, que estão sendo feitos de maneira remota, serve para ajudar a reduzir as restrições impostas ao Congresso pelos riscos do coronavírus. A Câmara já tinha decidido cancelar o recesso há dois meses.

O Senado vai tentar retomar em agosto suas primeiras atividades presenciais, com a análise de indicação de autoridades.

“Em meados de agosto haverá sessão presencial para votar autoridades; O Senado tomará providências pra garantir a segurança sanitária dos senadores em grupos de risco. Se em agosto a situação da pandemia não melhorar, vão adiar para setembro”, diz o comunicado do Senado.