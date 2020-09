Senado concede aumento para policiais e bombeiros do DF

Na volta das sessões presenciais no Senado, a Casa Legislativa aprovou uma medida provisória que concede aumento retroativo para policiais civis e militares, além de para bombeiros do Distrito Federal. A MP foi editada antes do auxílio para Estados e municípios devido à pandemia de coronavírus, que congelou salários de servidores públicos até o final do próximo ano.

A MP foi assinada após uma demanda do governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB). A perspectiva é que os recursos para o aumento saiam do Fundo Constitucional do Distrito Federal, que tem R$ 15,73 bilhões para o governo do DF cobrir gastos com segurança pública, saúde e educação.